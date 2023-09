Pioli:” Dispiace perde il derby on questo modo, ma l’Inter è stata più efficace”

Il Milan esce sconfitto pesantemente (5-1) nel derby contro l’Inter– Pioli amareggiato analizza il match “Abbiamo preso i gol nei momenti in cui sembrava potessi sistemare le cose. Il secondo gol è stato brutto per come l’abbiamo preso – ha commentato Pioli -, ma un po’ tutta la partita è stata così. Il 3-1 ci ha tagliato le gambe e queste cose non devono succedere. Dispiace perdere il derby in questo modo, ma l’Inter è stata più efficace e furbi di noi. “Dobbiamo lavorare molto per capire le situazioni in cui non siamo stati efficaci, ma dobbiamo continuare nel nostro percorso perché avendo cambiato tanto è normale avere delle difficoltà. Mi tengo 70 minuti, ma gli ultimi 15 sono da cancellare perché dobbiamo essere squadra fino alla fine”.