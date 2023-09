Monza – Lecce 1-1 Colpani risponde a Kritovic

(di Serena Albino)- Monza –Lecce finisce l’1-1 , paregio tra brianzoli e salentini nella quarta giornata di Serie A.

Gli ospiti sbloccano il risultato al (3′) con un calcio di rigore hanno sbloccato subito il match:Sorrentino, portiere di riserva del Monza all’esordio in Serie A per il forfait di Di Gregorio. Dopo un minuto nel tentativo di costruire l’azione dalla propria area ha servito Caldirola che, anticipato da Almqvist ha finito con l’atterrare l’esterno del Lecce , dal dischetto Kristovic realizza.

Il Monza pareggia al (24′): azione verticale rifinita da Colombo per Colpani per l’1-1. L

Nella ripresa il Lecce si è affidato alla velocità di Banda e Almqvist. Salentini al (12′) in dieci espulsp Baschirotto per un intervento giudicato pericoloso su Mota al 55′.

Il Monza in superiorità nuerica ne approfitta e Dany Mota impegna Falcone. La squadra di palladino va in gol con una bella rovesciata di Carboni per un fuorigioco di rientro dello stesso difensore.

Nel finale l’assalto biancorosso si è scontrato sui riflessi di Falcone e sugli errori al tiro di Mota Carvalho, mentre dopo l’espulsione di Caldirola per somma di ammonizioni è stata di Gagliardini l’occasione più grande sciupata di testa da pochi passi.

IL TABELLINO

MONZA-LECCE 1-1

Monza (3-4-2-1): Sorrentino 5; Izzo 6, Marì 5 (1′ st A. Carboni 6,5), Caldirola 4; Birindelli 5 (22′ st Pereira 6), Gagliardini 6, Pessina 6, Ciurria 5,5 (45′ st Kyriakopoulos sv); Colpani 7, Caprari 5,5 (26′ Mota 5); Colombo 6 (22′ st Maric 5). A disp.: Lamanna, Gori, Bettella, Cittadini, Machin, Akpa Akpro, F. Carboni, Bondo, Vignato. All.: Palladino 5,5.

Lecce (4-3-3): Falcone 7; Gendrey 6, Baschirotto 5, Pongracic 6,5, Gallo 6 (29′ st Dorgu 6); Kaba 5, Ramadani 6, Rafia 5 (9′ st Blin 6); Almqvist 6 (32′ st Touba sv), Krstovic 6,5 (32′ st Piccoli 6), Banda 6 (29′ st Strefezza 6). A disp.: Brancolini, Venuti, Oudin, Gonzalez, Berisha, Listkowski, Faticanti, Corfitzen, Sansone, Burnete. All.: D’Aversa 6.

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 3′ rig. Krstovic (L), 24′ Colpani (M)

Ammoniti: Marì, Birindelli, Ciurria (M); Rafia (L)

Espulsi: 12′ st Baschirotto (L) per gioco violento; 40′ st Caldirola (M) per somma di