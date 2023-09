Gilardino:” devo fare i complimenti alla squadra”

Alberto Gilardino ci ha creduto doi poter portare via al Napoli i tre punti e non nasconde un po’ di delusione per il pareggio subito nel finale, ma si gode la prova dei suoi ragazzi.

“C’è un po’ di rammarico, normale che sia così ma devo fare i complimenti alla squadra per la consapevolezza che hanno avuto durante la gara – ha spiegato il tecnico del Genoa ai microfoni di Sky Sport -. Questa prestazione deve essere l’inizio di qualcosa di importante rispetto al campionato che dobbiamo fare. Sul gol di Raspadori un po’ la partita è cambiata ma i ragazzi hanno fatto tutto ciò che dovevano fare. Retegui ha corso e tenuto palla, è stata una ottima gara da parte di tutti”.