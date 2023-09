Garcia:” abbiamo reagito da grande squadra”

Il Napoli di Rudi Garcia non va oltre il 2-2 a marassi contro il Genoa. Il tecnico francese ha spiegato così il deludente risultato:

“Non abbiamo giocato bene, soprattutto nel primo tempo – le parole del tecnico a Sky -. Abbiamo creato poco e preso due gol su due corner, che significa mancanza di concentrazione e determinazione. Per quasi un’ora non abbiamo giocato bene, ma almeno dalla panchina è arrivata la luce, abbiamo reagito da grande squadra e pareggiato. Però sta di fatto che sono due punti persi. Prima della Champions non è facile essere concentrati al 100% sul campionato, vedi i risultati di Bayern e Psg, ma è solo colpa nostra. Episodi arbitrali? Non sono stati a nostro favore, c’era un fallo sul primo gol e un mani in area su un cross di Olivera. Il risultato comunque non è dipeso da questi episodi, ma solo da noi”.