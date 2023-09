Amarissima finale per l’Italia campione del Mondo, infatti, perde in tre set contro la Polonia, che si prende la rivincita dopo il ko dello scorso anno. A Roma, di fronte al pubblico di casa, non c’è storia, soprattutto in avvio: 25-20, 25-21, 25-23 per i polacchi, che per la seconda volta nella loro storia (la prima nel 2009) trionfano nel torneo continentale. Gli uomini di De Giorgi, invece, restano a quota 7.