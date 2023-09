Dionisi , Sassuolo:”Episodio del rigore che non commento”

Il calcio di rigore? Haa dato a loro una spinta.”

.Così Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, commenta a Dazn la sconfitta contro il Frosinone. “Non siamo una squadra difensiva noi, che non vince contrasti ma che ha altre qualità. Ma dobbiamo metterci qualcosa, perché ho segniamo di più o ci aiutiamo. Se guardiamo le occasioni loro alla fine hanno anche meritato e questo lascia l’amaro in bocca”, aggiunge. “Avevamo fatto tutto per mettere la gara nelle migliori condizioni, poi se diventi troppo lezioso si fa presto a rimettere gli altri in partita”.