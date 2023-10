Quripei calcio qualificazioni: i risultati

Gavi regala la vittoria alla Spagna in casa della Norvegia. Le ‘Furie Rosse’ si qualificano aimprossimi campionati europei.

Anche la Turchia di Vincenzo Montella vola in Germania con il successo 4-0 in casa contro la Lettonia. Nel suo stesso girone la Croazia si complica la vita perdendo in Galles e scivolando in terza posizione. Si mette male anche per la Polonia, fermata in casa dalla Moldavia. Nel gruppo I la Romania sorpassa la Svizzera, che pareggia contro la Bielorussia

Gruppo A

GEORGIA-CIPRO 4-0 (giocata alle 15)

46′ Kiteishvili, 58′ Kvaratskhelia, 82′ Shengelia, 95′ Mikautadze

NORVEGIA-SPAGNA 0-1 (giocata alle 20:45)

49′ Gavi

Gruppo D

TURCHIA-LETTONIA

GALLES-CROAZIA 2-1 (giocata alle 20:45)

47′, 60′ Wilson (G), 75′ Pasalic (C) –

Gruppo E

REPUBBLICA CECA- ISOLE FAROE 1-0 (giocata alle 18)

76′ Soucek rig.

POLONIA-MOLDAVIA 1-1 (giocata alle 20:45)

26′ Nicolaescu (M), 53′ Swiderski (P)

Gruppo I

SVIZZERA-BIELORUSSIA 3-3 (giocata alle 18)

29′ Shaqiri (S), 61′ Ebong (B), 69′, Polyakov (B), 84′ Antilevski (B), 89′ Akanji (S), 90′ Amdouni (S)