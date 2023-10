Motogp Gran Premio dell’Indonesia: cade Martin, trionfo di Bagnaia

Dopo la Sprint Race vinta da Jorge Martin , ha guadagnato la leadesships in classifica superando Francesco Bagnaia.

Nella gara del Gran Premio dell’Indonesia classe MotoGP, lo spagnolo in testa a 15 giri dalla fine e saldamente in testa gara dopo aver perso l’anteriore della sua Ducati è scivolato lungo l’asfalto costretto al ritiro . Bagnaia partito dalla 13^ casella , dopo un gran recupero e sosrpassi mozzafiato , si è aggiudicato la corsa riconquistando il primo posto in classifica.

Pecco Bagnaia, c torna a vincere una gara, cosa che non gli accadeva dal Gran Premio d’Austria, una vittoria che lo riporta in testa al Mondiale con 18 punti di vantaggio su Martin.

Il sorpasso decisivo su Maverick Vinales, oggi secondo con la sua Aprilia, è avvenuto ad otto giri dalla fine, da lì il #1 ha pensato a difendere la posizione per dare un “colpo” (positivo) anche al suo morale. Per Bagnaia si tratta del sesto successo della stagione, 17esimo in Top Class, 27esimo in carriera.

Sul terzo gradino del podio (31esimo in Top Class, ndr) è salito uno strepitoso Fabio Quartararo che con una Yamaha non all’altezza della concorrenza ha tirato fuori gli artigli chiudendo vicinissimo ai primi, meno di mezzo secondo.

In Campionato come detto Bagnaia torna in testa con 346 punti, 18 di vantaggio su Martin e 63 su Bezzecchi.

MotoGp Gara Mandalika – GP Indonesia – I tempi