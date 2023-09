Penultima tappa de la Vuelta , giornata decisiva : Sepp Kuss viene incoronato vincitore e sigla la tripletta per la Jumbo-Visma dopo Giro e Tour. Nella 20.ma e penultima tappa della corsa spagnola si partiva da Manzanares El Real per arrivare a Guadarrama: successo in volata di Poels (Bahrain Victorious), che chiude davanti ad Evenepoel. Terzo posto per Sanchez (Astana Qazaqstan Team).