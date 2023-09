Serie B – Pohjanpalo porta il Venezia in testa alla classifica

Allo stadio Penzo anticipo della 5^ giornata campionato Serie B. Il venezia ha battuto lo Spezia 1–0 , grazia al suo bpmber il finnlandese Pohjanpalo.

Dopo un primo tempo con gli ospiti che sprecano qualche ghiotta occasione per passare in vantaggio nella rirpesa al 56′ , il Venezia passa Pohjanpalo, il finlandese fresco di rinnoco fino al 2027’ raccoglie la respinta del palo su un tiro di Busio e insacca di potenza. I veneti si portano così a undici punti, temporaneamente in testa alla classifica, mentre i liguri restano a uno.