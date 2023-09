Ma che bella Inter! Nel derby Milan sconfitto 5-1

(Sergio Chiaretti) – Pesante sconfitta del Milan nel derby contro l’Inter. I rososnero incassano il 4 a 1 finale.

Parte bene l’Inter che passa in vantaggio al 5′ con Mkhitaryan, tutto nasce da una sgroppata di Thuram che evita l’intervento di Thiaw , servizio per l’armeno chedi prima intenzione gira a rete Il Milan sembra spaesato e sotto il controllo dei nerazzurri il match sembra indirizzato verso una sola porta , quella rossonera.

I nerazzurri raddoppiano al 12′ con un gran gol di Thuram , il destro a giro è imparabile per Maigna.

Si va al riposo con il vantaggio nerazzurro sul (2-0).

Nella rirpesa si attende la reazione milanista ma, tarda ad arrivare . Su una delle poche verticalizzazioni Il match lo riapre Leao , il servizio di Giroud è un taglio perfetto per l’attaccante portoghese che dall’interno dell’area calcia di piatto destro e infila Sommer in uscita.

Match riaperto ? Nulla di vero . Inzaghi chiama i cambi con Carlos Augusto , Arnautovic e Frattesi . Passano pochi minuti e l’Inter fa tris ancora con Mkhitaryan, il tiro dell’armeno è preciso con leggera deviazione di Thiaw.

La pèoggia su San Siro sembra aver bagnato le polveri rossonere che subuiscono il 4 a 1 su calcio di rigore trasformato da Chalanogli , il fallo si Theo Hernandez è netto su Lautaro Martinez.

Match chiuso? Per niente! AlIn pieno recupero (90+3) , Frattesi il goelador della nazionale di Calcio Italiana contro l’Ucraina va a segno per il definitovo 5-1.

Si chiude il match con l’Inter che perde l’imbattibilità di Sommer , ma vola in testa alla classifca a punteggio pieno a quota 12 punti.

TABELLINO

INTER-MILAN 5-1

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni (29′ st De Vrij); Dumfries, Barella (19′ st Frattesi), Calhanoglu (35′ st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (19′ st C. Augusto); Thuram (19′ st Arnautovic), Martinez. A disp.: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Pavard, Bisseck, Sensi, Cuadrado, Klaassen, Asllani, Agoumé, Sanchez. All.: Inzaghi.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria (32′ st Florenzi), Kjaer, Thiaw, Hernandez; Loftus-Cheek (41′ st Musah), Krunic, Reijnders (32′ st Jovic); Pulisic (10′ st Chukwueze), Giroud (32′ st Okafor), Leao. A disp.: Sportiello, Mirante, Pellegrino, Bartesaghi, Adli, Romero, Pobega. All.: Pioli.

Arbitro: Sozza

Marcatori: 5′ Mkhitaryan (I), 38′ Thuram (I), 12′ st Leao (M), 24′ st Mkhitaryan (I), 34′ st rig. Calhanoglu (I), 48′ st Frattesi (I)

Ammoniti: Frattesi (I); Thiaw, Hernandez (M)