Juventus-Lazio 3-1 protagonisti Vlahovic e Chiesa

(di Redazione) -La Juventus batte la Lazio per 3-1, sale a quota 10 punti

Non può essere che soddisfatto Allegri della prova offerta dai bianconeri contro la lazio. La Juve parte bene e mette subito in difficoltà i biancocelsti frastornati dal ritmo bianconero

Juve in vantaggio con Vlahovic dopo un lungo consulto dell’arbitro maresca con Il Var: tutto nasce da una palla recuperata sulla linea laterale da McKennie, poi trasformata in prezioso assist da Locatelli e in gol da un gesto tecnico di alto òovello tecnico del centravanti serbo.

La Lazio non è quella vista al Maradona contro il Napoli , e prima del riposo arriva il raddoppio di Chiesa che piazza di sinistro la palla del 2-0.

Nella rirpesa Sarri manda in campo Luca Pellegrini al posto di Hysaj e (Rovella al posto di Cataldi. La lazio si scuote e guadagna in fiducia, ma è la Juve a sfiorare il terzo gol in due ocasioni con Rabiot con provedel che sventa le minacce.

la lazio prede coraggio e dopo un’ovcasione capitata sui piedi di Kamada, la Juve pasticcia e perde una palla durante una costruzione dal basso per un malinteso tra Bremer e Cambiaso, Luis Alberto la riceve proprio sulla sua piastrella e di interno destro a giro la mette all’incrocio. ça Juve non costa e recupera dopo tre minuti il doppio vantaggio: McKennie e il suo cambio di gioco trova Vlahovic un po’ defilato dalla parte sinistra.

IL TABELLINO

JUVENTUS-LAZIO 3-1

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie (27′ st Weah), Miretti (14′ st Fagioli), Locatelli, Rabiot, Kostic (14′ st Cambiaso); Vlahovic (38′ st Kean), Chiesa (38′ st Milik). Allenatore Allegri. A disp.: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Yildiz, Iling Junior.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj (1′ st Luca Pellegrini); Kamada (33′ st Guendouzi), Cataldi (1′ st Rovella), Luis Alberto; Felipe Anderson (28′ st Pedro), Immobile (23′ st Castellanos), Zaccagni. Allenatore Sarri. A disp.: Sepe, Mandas, Patric, Gila, Vecino, Lazzari, Isaksen.

Arbitro: Maresca

Marcatori: 10′ pt Vlahovic (J), 26′ pt Chiesa (J), 19′ st Luis Alberto (A), 22′ st Vlahovic (J)

Ammoniti: Miretti, Bremer, Gatti, Cambiaso, Vlahovic (J), Luca Pellegrini (L)