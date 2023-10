Spalletti: “Ora con l’Inghilterra per conoscere le nostre potenzialità”

Dopo la netta vittoria contro Malta nelle qualificazioni a Euro 2024, Luciano Spalletti rimane soddisfatto me, coi piedi per terra

“Siamo nel complesso abbastanza contenti – ha spiegato il ct dell’Italia -. Abbiamo preso tre punti come serviva, affrontando la partita con il dovuto impegno e senza prenderla sottogamba. La vittoria non è mai stata in discussione“. “C’è la continua ricerca di conoscersi sempre di più e di giocare insieme – ha aggiunto -. Questo gruppo sta crescendo bene, si vede che c’è questa ricerca di giocare un buon calcio”. “Ora con l’Inghilterra si può andare a conoscere quali sono le nostre potenzialità – ha proseguito -. Bisogna andare a giocarsela”.

