Missione compiuta! L’Italia batte Malta 4-0

(di Serena Albino) – Netta vittoria della Nazionale azzurra di calcio (4-0) contro Malta nel quinto quonto turno del Gruppo C delle qualificazioni a Euro 2024.

Allo stadi ‘San Nicola’ , gli azzurri rifilano a Malta un convicente 4-0 e agganciano in classifica l’Ucraina a quota 10 punti.

Ritmo basso deigli azzurri ma, è la tecnica che fa la differenza. In avvio , Localtelli calcia a lato , poi su angolo di Kean Mancini centra la traversa con un colpo di testa.

Si gioca nella metà campo di Malta , la Nazionale di Marcolini si difende con qualche affanno ma, al (22′) , l’estro di Bonaventura regala il vantaggio all’Italia: il tiro a giro del centreocampista viola è pregioevole , la palla s’insacca all’incrocio dei palo.

Prima del riposo Berardi raddoppia , il sinistro dell’attaccante del Sassuolo centra il palo interno , nulla da fare per Bonello.

La ripresa inizia senza cambi. Una bella giocata di Kean innesca Raspadori (l’attaccante del Napoli schierato da Spalletti nella suo ruolo naturale , sfiora il tris .

Il risultato sembra appagare gli azzurri che abbassano i ritmi controllando agevolmente la partita.

Bastoni spedisce a lato di testa, poi Pepe rischia l’autogol su un cross di Berardi e Raspadori va vicino al gol dopo un errore di Bonello. Occasioni che aprono gli spazi e portano al tris azzurro. Dopo un errore di Kean in area, ci pensa ancora Berardi (64′) ad arrotondare il risultato con un destro potente e preciso. Con il risultato in ‘cassaforte’ Spalletti fa entrare Orsolini, Frattesi, Udogie, Scamacca e Biraghi al posto di Berardi, Barella, Dimarco, Kean e Bonaventura. Dopo l’ingresso in campo di Satariano per Montebello, Marcolini invece toglie i due fratelli Mbong, Kristensen e Yankam e getta nella mischia Attard, Muscat, Nwoko e Paiber. Sostituzioni utili solo a far riposare qualche azzurro in vista dell’Inghilterra.



IL TABELLINO

ITALIA-MALTA 4-0

Italia (4-3-3): Donnarumma 6; Darmian 6, Mancini 6.5, Bastoni 6, 5Dimarco 6 (34′ st Udogie 6); Barella 5.5 (20′ st Frattesi 6.5), Locatelli 6.5, Bonaventura 7 (42′ st Biraghi sv); Berardi 7.5 (20′ st Orsolini 6), Raspadori 6.5, Kean 6 (34′ st Scamacca sv).

A disp.: Vicario, Meret, Di Lorenzo, Acerbi, Cristante, Scalvini, El Shaarawy. All.: Spalletti 6.5

Malta (5-3-2): Bonello 5, J. Mbong 5 (21′ st Attard 5.5), Apap 5, Pepe 5, Z. Muscat 5.5, Camenzuli 6; Guillaumier 5.5, Kristensen 5 (21′ st N.Muscat 5), Yankam 5 (39′ st Nwoko sv); Montebello 5 (10′ st Satariano 5.5), P. Mbong 5.5 (39′ st Paiber sv).

A disp.: Al-Tumi, Galea, J.Borg, Shaw, Pisani, Degabriele, Satariano, Corbolan. All.: Marcolini 5.5

Arbitro: Strukan (CRO)

Marcatori: 22′ Bonaventura (I), 46′ Berardi (I), 19′ st Berardi (I), 48′ st Frattesi (I)

Ammoniti: P. Mbong, Yankam, Apap (M)