Prima qualifica olimpica continentale di arrampicara speed della storia

­

Tutto è pronto per la prima grande avventura di Qualifica Olimpica dell’Arrampicata Speed, che sta per andare in scena alla Grand Stand Arena del Foro Italico di Roma, il cuore sportivo della capitale.

Si tratta del più grande evento di arrampicata sportiva mai realizzato a Roma, nonché della prima esperienza nella storia dell’arrampicata di una Qualifica Olimpica Continentale per la disciplina Speed, che nell’Olimpiade francese avrà una medaglia dedicata.

A questo evento, organizzato dalla Federazione Italiana Arrampicata Sportiva FASI, supportata da Sport e Salute, sotto l’egida della Federazione Internazionale Arrampicata Sportiva IFSC, seguiranno altre 4 qualifiche continentali.

Una grande responsabilità e un grande orgoglio per la FASI, Federazione Sportiva Nazionale dall’anno scorso.

I migliori sprinter europei (28 atleti e 14 atlete) si sfideranno ai massimi livelli per cercare di conquistare i due pass in palio per le Olimpiadi di Parigi 2024,

Gli azzurri Ludovico Fossali, Alessandro Boulos, Gian Luca Zodda, Luca Robbiati, Giulia Randi e Beatrice Colli potranno contare sul tifo dei quasi 2000 accreditati per assistere alla competizione e sul supporto del compagno di squadra Matteo Zurloni, neo Campione del Mondo, che ha già conquistato la qualifica olimpica.

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, presenzierà all’evento, in rappresentanza del Governo. Saranno presenti inoltre il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, l’A.D. di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris e i rappresentanti dei Gruppi Sportivi Militari.

Appuntamento alle ore 12.00 per le qualificazioni e alle ore 20.00 per l’inizio delle appassionanti e adrenaliniche finali, che regaleranno ai due velocisti vincitori l’ambitissimo lasciapassare per l’avventura a cinque cerchi.