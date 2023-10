Europei qualificazioni 2024. I Risultati

Successi per Francia, Portogallo e Belgio che si qualificano aritmeticamente a Euro 2024 grazie alle vittorie rispettivamente su Olanda, Slovacchia e Austria. Bene anche la Bosnia di Dzeko e Pjanic che vince in Liechtenstein per 2-0 e resta in corsa nel gruppo J. Risultato importante della Grecia che batte l’Irlanda in trasferta e inguaia l’Olanda. Un punto per l’Islanda dopo il pari casalingo con il Lussemburgo.

I risultati gare giocate venerdì 13 ottobre 2023

Gruppo B

IRLANDA-GRECIA 0-2 – GLI HIGHLIGHTS

20′ Giakoumakis, 45’+4 Masouras

OLANDA-FRANCIA 1-2 – GLI HIGHLIGHTS

7′ e 53′ Mbappé (F), 83′ Hartman (O)

Gruppo F

ESTONIA-AZERBAIGIAN 0-2 – GLI HIGHLIGHTS

9′ Bayramov, 49′ rig. Sheydaev

AUSTRIA-BELGIO 2-3 – GLI HIGHLIGHTS

12′ e 55′ Lukebakio (B), 58′ Lukaku (B), 72′ Laimer (A), 84′ (rig) Sabitzer (A)

Gruppo J

ISLANDA-LUSSEMBURGO 1-1 – GLI HIGHLIGHTS

23′ Oskarsson (I), 46′ Rodrigues (L)

LIECHTENSTEIN-BOSNIA 0-2 – GLI HIGHLIGHTS

13′ Rahmanovic, 41′ Stevanovic

PORTOGALLO-SLOVACCHIA 3-2 – GLI HIGHLIGHTS

18′ Gonçalo Ramos (P), 29′ (rig) e 72′ Ronaldo (P), 69′ Hancko (S), 80′ Lobotka (S)

Le gare di sabato 14 ottobre 2023

15:00 Ucraina-Macedonia del Nord

18:00 Bulgaria-Lituania

18:00 Slovenia-Finlandia

20:45 ITALIA-MALTA

20:45 Danimarca-Kazakhistan

20:45 Ungheria-Serbia

LE CLASSIFICHE

GRUPPO A

Scozia: 15 punti (6 partite giocate, differenza reti +9) Spagna:12 punti (5 partite giocate, dr +15) Norvegia:10 punti (6 partite giocate, dr +3) Georgia:4 punti (5 partite giocate, dr -8) Cipro:0 punti (6 partite giocate, dr -19)

GRUPPO B

Francia:18 punti (6 partite giocate, differenza reti +12) Grecia: 12 punti (5 partite giocate, dr +7) Olanda: 9 punti (5 partite giocate, dr +2) Irlanda:3 punti (6 partite giocate, dr -4) Gibilterra:0 punti (5 partite giocate, dr -17)

FRANCIA qualificata a Euro 2024

GRUPPO C

Inghilterra:13 punti (5 partite giocate, differenza reti +14) ITALIA:7 punti (4 partite giocate, dr +2) Ucraina: 7 punti (5 partite giocate, dr -1) Macedonia del Nord:7 punti (5 partite giocate, dr -5) Malta:0 punti (5 partite giocate, dr -10)



GRUPPO D

Turchia: 13 punti (6 partite giocate, differenza reti +3) Croazia: 10punti (5 partite giocate, dr+7) Armenia: 7 punti (6 partite giocate, dr -1) Galles:7 punti (5 partite giocate, dr -1) Lettonia:3 punti (6 partite giocate, dr -8)

GRUPPO E

Albania: 13 punti (6 partite giocate, differenza reti +8) Polonia: 9 punti (6 partite giocate, dr 0) Repubblica Ceca:8 punti (5 partite giocate, dr +2) Moldavia: 8 punti (5 partite giocate, dr 0) Isole Far Oer:1 punto (6 partite giocate, dr -10)

GRUPPO F

Belgio:16 punti (6 partite giocate, differenza reti +13) Austria:13 punti (6 partite giocate, dr +7) Svezia: 6 punti (5 partite giocate, dr +3) Azerbaigian:4 punti (5 partite giocate, dr -7) Estonia:1 punto (6 partite giocate, dr -16)

BELGIO qualificato a Euro 2024

GRUPPO G

Ungheria: 10 punti (4 partite giocate, df +6) Serbia:10 punti (5 partite giocate, differenza reti +5) Montenegro:8 punti (5 partite giocate, dr 0) Bulgaria: 2 punti (5 partite giocate, df -5) Lituania:2 punti (5 partite giocate, dr -6)

GRUPPO H

Slovenia: 13 punti (6 partite giocate, dr +7) Danimarca: 13 punti (6 partite giocate, dr +7) Finlandia:12 punti (6 partite giocate, differenza reti +7) Kazakistan: 12 punti (6 partite giocate, dr +4) Irlanda del Nord:3 punti (6 partite giocate, dr -3) San Marino:0 punti (6 partite giocate, dr -21)

GRUPPO I

Svizzera:14 punti (6 partite giocate, differenza reti +12) Romania:13 punti (7 partite giocate, dr +5) Israele: 11 punti (6 partite giocate, dr 0) Kosovo:7 punti (7 partite giocate, dr 0) Bielorussia:5 punti (7 partite giocate, dr -7) Andorra:2 punti (7 partite giocate, dr -10)

GRUPPO J

Portogallo:21 punti (7 partite giocate, differenza reti +25) Slovacchia:13 punti (7 partite giocate, dr +5) Lussemburgo:11 punti (7 partite giocate, dr -9) Bosnia ed Erzegovina:9 punti (7 partite giocate, dr -2) Islanda:7 punti (7 partite giocate, dr +1) Liechtenstein:0 punti(7 partite giocate, dr -20)