Amichevole: Stati Uniti – Germania 1-3

Fiisce 3-1 per la Germania l’amichevole con gli Stati Uniti.

Gol e spettacolo al Rentschler Field di East Hartford, in Connecticut, sede dell’amichevole tra Usa e Germania: vince 3-1 la formazione di Nagelsmann.

Il milanista Pulisic apre le marcature con un gol capolavoro al 27′, ma la formazione di Nagelsmann rimonta grazie a Gündoğan (39′), Füllkrug (58′) e Musiala (61′). Resta in campo per tutto il match l’altro giocatore a disposizione di Pioli, Yunus Musah, poco più di un’ora per il bianconero Timothy Weah e per McKennie.