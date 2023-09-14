Serie B – designazioni 5^ giornata

Ecco i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 5ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 16 settembre.
VENEZIA – SPEZIA Venerdì 15/09 h. 20.30
FOURNEAU
LIBERTI – BITONTI
IV: CENTI
VAR: ABBATTISTA
AVAR: GARIGLIO
ASCOLI – PALERMO h. 14.00
DIONISI
D’ASCANIO – CEOLIN
IV: BARATTA
VAR: MIELE
AVAR: MAZZOLENI
COSENZA – SUDTIROL h. 14.00
SANTORO
CORTESE – GALIMBERTI
IV: LUONGO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: ZUFFERLI
FERALPISALO’ – MODENA h. 14.00
CAMPLONE
MINIUTTI – LUCIANI
IV: CERBASI
VAR: DI MARTINO (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
AVAR: LONGO S. (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
LECCO – BRESCIA h. 14.00
FERRIERI CAPUTI (foto)
MASTRODONATO – ARACE
IV: RAMONDINO
VAR: SERRA
AVAR: DI VUOLO
PISA – BARI h. 14.00
ABISSO
CIPRESSA – YOSHIKAWA
IV: RENZI
VAR: GARIGLIO
AVAR: MARCHETTI
REGGIANA – CREMONESE h. 16.15
GHERSINI
MORO – VIGILE
IV: FRASCARO
VAR: VALERI
AVAR: BONACINA
CATANZARO – PARMA Domenica 17/09 h. 16.15
AURELIANO
GARZELLI – BAHRI
IV: COSTANZA
VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)
AVAR: COSSO (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)
COMO – TERNANA Domenica 17/09 h. 16.15
COLLU
FONTANI – VOTTA
IV: BURLANDO
VAR: PATERNA
AVAR: PAGNOTTA
SAMPDORIA – CITTADELLA Lunedì 18/09 h. 20.30
GUALTIERI
PRETI – BOTTEGONI
IV: DE ANGELI
VAR: DI MARTINO
AVAR: PAGNOTTA