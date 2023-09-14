Serie B – designazioni 5^ giornata

Redazione 14 Settembre 2023 Designazioni arbitrali Commenti disabilitati su Serie B – designazioni 5^ giornata

Ecco i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 5ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 16 settembre.

VENEZIA – SPEZIA    Venerdì 15/09 h. 20.30

FOURNEAU

LIBERTI – BITONTI

IV:      CENTI

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:       GARIGLIO

ASCOLI – PALERMO    h. 14.00

DIONISI

D’ASCANIO – CEOLIN

IV:      BARATTA

VAR:     MIELE

AVAR:       MAZZOLENI

COSENZA – SUDTIROL      h. 14.00

SANTORO

CORTESE – GALIMBERTI

IV:       LUONGO

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:       ZUFFERLI

FERALPISALO’ – MODENA    h. 14.00

CAMPLONE

MINIUTTI – LUCIANI

IV:     CERBASI

VAR:     DI MARTINO (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

AVAR:     LONGO S.  (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

LECCO – BRESCIA    h. 14.00

FERRIERI CAPUTI   (foto)

MASTRODONATO – ARACE

IV:      RAMONDINO

VAR:     SERRA

AVAR:     DI VUOLO

PISA – BARI      h. 14.00

ABISSO

CIPRESSA – YOSHIKAWA

IV:     RENZI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      MARCHETTI

REGGIANA – CREMONESE    h. 16.15

GHERSINI

MORO – VIGILE

IV:     FRASCARO

VAR:     VALERI

AVAR:     BONACINA

CATANZARO – PARMA    Domenica 17/09  h. 16.15

AURELIANO

GARZELLI – BAHRI

IV:     COSTANZA

VAR:      NASCA (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)

AVAR:       COSSO  (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)

COMO – TERNANA    Domenica 17/09  h. 16.15

COLLU

FONTANI – VOTTA

IV:       BURLANDO

VAR:      PATERNA

AVAR:      PAGNOTTA

SAMPDORIA – CITTADELLA     Lunedì 18/09 h. 20.30

GUALTIERI

PRETI – BOTTEGONI

IV:     DE ANGELI

VAR:     DI MARTINO

AVAR:      PAGNOTTA