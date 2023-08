Sinner! Jannik è Campione nel Masters 1000 Atp di Toronto.

L’altoatesino supera in finale Alex De Minaur, con il punteggio di 6-4, 6-1 in un’ora e trenta minuti di gioco. Tanta tensione per l’italiano nel primo set, che subisce due contro-break ma riesce comunque a chiudere 6-4. Nel secondo parziale non c’è storia, con Sinner che varia tanto i colpi e domina in lungo e in largo. Primo trofeo 1000 vinto da Jannik in carriera.