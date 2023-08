Coppa Italia:  sorpresa a Monza passa la Reggiana. Il Lecce batte il Como. La Salernitana batte di misura la Ternana. Sassuolo(5-2) al Cosenza dts

Coppa Italia: sorpresa a Monza passa la Reggiana. Almqvist lancia i giallorossi contro il Como,La Salernirtana di misura batte la Ternana. Sassuolo (5-2) , dopo i tempi supplementari.

Il calcio estivo riserva s empre sorprese . Anche in questa edizoone 2023-2024 Coppa Italia Freccia Rossa: dopo l’eliminazione dell’Empoli battuto dal Cittadella arriva quella del Monza, sconfitto 2-1 in casa dalla Reggiana. Brianzoli in vantaggio a metà del primo con l’ex Inter D’ambrosio. Al 64’ il pareggio di Nardi e nel finale il gol che regala il passaggio del turno alla squadra allenata da nesta realizzato da Cigarini

LECCE-COMO 1-0

Il Lecce non fallisce e batte 1-0 il Como, centrando il terzo turno di Coppa Italia grazie al gol del suo nuovo gioiello: Almqvist. Ci vuole infatti la conclusione dello svedese, con l’aiuto di una deviazione, per regalare il vantaggio ai salentini. Che al terzo turno sfiderà il Parma. In palio, la sfida agli ottavi di finale contro la Fiorentina.

Sassuolo e Salernitana avanzano al terzo turno di Coppa Italia battendo Cosenza (5-2) e Ternana (1-0). Al Marulla, i neroverdi battono ai supplementari i Lupi: decidono Ceide e Mulattieri (doppietta) dopo le reti di Tutino, Bajrami, Pinamonti e Marzocchi nei tempi regolamentari. Ora, Spezia o Venezia per Dionisi. I granata, invece, battono i rossoverdi all’Arechi con la punizione al 7′ di Candreva: sfideranno Sampdoria o Südtirol.