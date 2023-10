Nazioanale Italiana , Spalletti:”con Malta per noi è una partita assolutamente da vincere”

La partita con Malta di domani, il coinvolgmento di giocatori azzurri nello scandalo scommesse , gli argomenti trattati nella conferenza stampa del ct Luciano Spalletti .

“Bisogna andare oltre, abbiamo avuto tutto il giorno per riuscire ad analizzare questa cosa, ad avere questo senso di dispiacere e di smarrimento – ha detto il ct dlla Nazioznale di Calcio Italiana.

Però poi domani dobbiamo andare ad agire: la cosa va lasciata fuori. Mi auguro che Tonali e Zaniolo possano chiarire tutto”. Sulla gara del San Nicola: “Per noi è una partita assolutamente da vincere, questi punti non li ritroviamo in un’altra partita: c’è da stare in ordine, senza creare quella confusione o quel pasticcio di lasciarsi coinvolgere troppo in un calcio offensivo senza ordine sulle ripartenze e su quello che sa fare Malta”.

“La situazione che si è creata sarà approfondita , non possiao rimanere fermi , ma non si può rimanere incastrati in questa situazione. Bisogna andare oltre, abbiamo avuto tutto il giorno per riuscire ad analizzare questa cosa, ad avere questo senso di dispiacere e di smarrimento. Domani dobbiamo giocare e questa storia va lasciata fuori dai contesti”.

” Siamo consapevoli della forza di Malta e dell’Inghilterra. . L’errore che non dobbiamo commettere è quello di essere presuntuosi, assolutamente. È una cosa da evitare sempre, perché là dove comincia la presunzione finisce la crescita e io li ho visti molto in crescita. Il rischio è che qualcuno la creda abbordabile la partita, perché invece bisogna meritarsela assolutamente”.