Calcio , Nazionale Italiana , salta il banco! Dopo Fagioli, Zaniolo e Tonali finiti nel mirino per scommesse su pittaforme ellegali

Il caso scommesse rischia seriamente di allargarsi.

dell’attenzione Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali. Intorno alle 18.30 i due calciatori, in ritiro con la Nazionale in vista dell’impegno con Malta di sabato sera, sono stati raggiunti dalla Digos di Firenze e della polizia di Torino: ad accompagnarli il capo-delegazione Gianluigi Buffon. Le forze dell’ordine hanno notificato ai due un avviso di garanzia.Successivamente l’ok da parte della Federazione a lasciare il ritiro, i due dovrebbero rientrare venerdì mattina.

La nota della Federcalcio

Questa la nota diffusa alla stampa: “La Federazione comunica che, nel tardo pomeriggio di oggi, la Procura della Repubblica di Torino ha notificato atti di indagine ai calciatori Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, attualmente in raduno con la Nazionale presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. A prescindere dalla natura degli atti, ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni, la Federazione ha deciso, anche a tutela degli stessi, di consentirne il rientro presso i rispettivi club”.