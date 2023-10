Abodi:” la ludopatia non è un problema calcistico ma un problema sociale”

QAnche il ministro dello Sport, Andrea Abodi, è intervenuto sul caso scommesse che ha coinvolto prima Nicolò Fagioli, poi Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo: “C’è una partita ancor più decisiva rispetto a quella che ci attende sul campo, che è quella della correttezza dei comportamenti – ha detto dal palco del Festival di Trento.

Abodi ha poi parlato della decisione di far lasciare il ritiro di Coverciano ai due azzurri che militano in Premier: “È opportuna la scelta di mandare a casa i ragazzi, anche per loro tutela. Questo è un fenomeno che non abbiamo sottovalutato, ma che forse non abbiamo saputo interpretare in profondità. Fermo il fatto che ci dobbiamo adeguare a quelle che sono le attività investigative che verranno svolte. Su Fagioli era già emerso qualcosa, sugli altri abbiamo appreso in questa giornata”.