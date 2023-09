La diciassettesima tappa della Vuelta a España 2023 passa dalla Ribadasella fino alla durissima salita dell’Altu de l’Angliru, con tanto di arrivo in salita con pendenze anche al 20%.

C’è la tripletta della Jumbo-Visma, con lo sloveno Roglic che vince la tappa, Vingegaard secondo e in recupero sul compagno in maglia rossa, Sepp Kuss, che arriva terzo al traguardo e mantiene la leadership della generale. Quarto posto per Landa.