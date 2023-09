Spalletti:” non siamo stati cinici”

Luciano Spalletti si gode la vittoria contro l’Ucraina che scaccia i fantasmi sil cammino Azzurro ai prossii Campionati Europei 2024. qualificazioni Euro 2024.

Ma il commissario tecnico, ha qualcosa dadire sul successo: non siamo stati cinici, dovevavo fare ol terzo e il quarto gol”.

“Stasera bisogna essere contenti perché non è possibile stare sempre laggiù e non ricevere neanche un cross. Abbiamo preso due occasioni nel primo tempo e due ripartenze nel secondo tempo, sennò si fa i pignoli e non va più bene perché la squadra ha giocato una buona gara“, ha detto il commissario tecnico.