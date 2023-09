Frattesi:”I fischi a Donnarumma sono stati una cosa idegna”

Davide Frattesi autore della doppietta che ha permesso alla Naziobnale azzurra di battere l’Ucraina 2-1 , ha pèarlato a Rai Sport dopo il match:”

“L’importante era portare a casa il risultato, i tre punti erano fondamentali. Devo migliorare ancora tanto, è normale che non sia titolare nell’Inter, ma queste partite mi faranno crescere molto”. Poi una chiara presa di posizione, a Sky Sport, sui fischi a Donnarumma: “E’ una cosa indegna. L’ho abbracciato e gli ho detto che gli voglio bene, ma lui non ne ha bisogno perché è forte. Però abbiamo giocato anche in altri stadi e questo non è mai successo. Posso capire tutto, ma non che un giocatore della Nazionale venga fischiato”.