Finalmente! L’Italia batte l’Ucraina 2-1 con doppietta di Frattesi

(di Sergio Chiaretti)- L’obiettivo era centrare la vittoria così è stato. Al Meazza davanti a 55mila spettatori contro l’Ucraina nel match valido per le qualificazione Euro 2024.

Gli azzurri sono partiti subito col piede sull’acceleratore sfiorando il vantaggio in un paio di occasioni , L’Ucraina barcolla presa d’assalto dal pressing alto e feroce degli azzurri. Il gol del vantaggio al (21) , su errore di Sudakow , Zaccagni recupera palla e serve Frattessi all’interno dell’area libero di calciare a fil di palo.

La fascia siistra è proprietà di Dimarco, dal suo piede arrivano cross e traversoni invitanti per l’attacco azzurro, con Frattesi bravo al 25′ a fare sponda, ma con Raspadori ancora poco preciso nel tiro.

Al 29′ arriva il raddoppio azzurro: Zaniolo rimpallato da Frattesi, con tanto di flipper tra Raspadori e un difensore ucraino, che il pallone torna sui piedi del centrocampista che sigla la doppietta personale con esultanza a scoppio ritardato, col VAR che regala il 2-0 agli azzurri.

L’ Ucraina si sveglia a al 41′ riapre il match sfruttando un momento di blackout azzurro, con Yarmolenko bravo a sfruttare la respinta corta di Donnarumma e l’assist di Dimarco.

La fatica iniziale si lascia sentire , un piccolo calo di concentrazione per gli Azzurri.

Nela ripresa non cambia l’atteggiamento dell’Italia , così come nella prima parte della gara aggressività è in proma linea , l’Ucraina in attesa, con gli uomini di Rebrov che cercano di sfruttare le ripartenze per fare male agli Azzurri.

Al 54′ è Zaccagni sfiora il 3-1 la conclusione è una sfortunato in volèe.

Al 59′, Bushchan smanaccia in angolo la conclusione di Raspadori terminata di poco al lato.

Al 69′ bella combinazione Raspadori, Barella e Locatelli, con la conclusione del centrocampista della Juve che viene fermata solo dalla traversa.

L’Ucraina cerca di impensierire gli Azzurri con Mudryk , ben controllato da Di Lorenzo .

Dopo 3′ di recupero l’Italia fa festa per la prima vittoria di Spalletti.

IL TABELLINO

Italia-Ucraina 2-1

Italia (4-3-3): Donnarumma 6,5; Di Lorenzo 6,5, Scalvini 6,5, Bastoni 6,5, Dimarco 7 (13′ st Biraghi 6); Frattesi 7,5, Locatelli 6,5, Barella 6,5 (39′ st Cristante sv); Zaniolo 7,5 (27′ st Orsolini 6), Raspadori 6,5 (27′ st Retegui 6), Zaccagni 6,5 (13′ st Gnonto 6). A disp.: Vicario, Meret, Romagnoli, Darmian, Pessina, Immobile, Casale. All.: Spalletti 6,5

Ucraina (4-4-1-1): Bushchan 6; Mykolenko 5,5, Kryvtsov 5,5, Zabarnyi 5,5, Konoplya 6; Tsygankov 6 (30′ st Vanat sv), Zinchenko 6,5 (30′ st Buyalskyi sv), Stepanenko 5,5 (39′ Sydorchuk sv), Yarmolenko 6 (13′ st Mudryk 6); Sudakov 5; Dovbyk 6 (13′ st Yaremchuk 5,5). A disp.: Trubin, Lunin, Mykhaylichenko, Popov, Zubkov, Karavaiev, Nazaryna. All.: Rebrov 5,5

Arbitro: Hernandez (Spa)

Marcatori: 12′ Frattesi (I), 29′ Frattesi (I), 41′ Yarmolenko (U)

Ammoniti: Mykolenko (U), Konoplya (U), Stepanenko (U)

Espulsi: –