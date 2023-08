Mancini , addio alla Nazionale azzurra

Il ct dellaNazionale azzura , ha presentato le dimisioni nella serata di sabato 12 agosto



Dal taglio dei collaboratori, alla voglia di un club: i motivi dell’addio di Mancini.Le dimissioni, presentate nella serata di sabato 12 agosto, sono frutto di un periodo molto delicato per l’ex ct della Nnazionale italiana di calcio.



Pochi temportali in quedta estate torrida ma, le dimissioni di Roberto mancini sono cime un un fulmine acial sereno.

Il suo addio alla Nazionale è arrivato oero sera ma, la decisione è frutto di un malessere che l’ormai ex ct coltivava da tempo.

Qialcosa bolliva in pentola gia da qualche mese fa , così Mancini avrebbe fatto sapere ai suoi più stretti collaboratori il desiderio di tornare ad allenare un top club e ha sperato in una chiamata mai arrivata del PSG.

Qualche canto delle Sirene arrivano dall’Arabiia Saudita, da mesi diventata la’Mecca’ di calciiatori e tecnici.

A nulla è servito che il presidente federale Gravina, abbia riservato un ruolo di coordinatore a Mancini, lo ha privato di fatto di tutti i suoi storici collaboratori. Tranne il solo Salsano, unico rimasto nel nuovo staff della Nazionale, sono andati via Evani, Nuciari e Lombardo (diventato allenatore dell’Under 20): al loro posto Bollini (uomo della Federcalcio), Barzagli e Gagliardi.

Non è stata una decsione affrettata dell’ex ct della Nazionale , gia dopo Nations League, con la sconfitta in semifinale contro la Spagna, il clima non era più serenissimo a Coverciano e Mancini si era lasciato sfuggire più di qualche indizio sulla sua insofferenza.

Tensione nervosa che poi si è tramutata nella decisione più logica per il Mancio , quella di mollare la guda della Nazionale azzurra.

Nazionale già a settembre sarà impegnata in due due gare di qualificazioni a Euro 2024 contro Macedonia del Nord e Ucraina.

Non si può negare pche i primi tentennamenti risalgono al giugno 2022, dopo le clamorose 5 sberle rimediate dalla Germania in Nations League.

Ora sarà compito del presidente federale rimpore il’buco ‘ e al più presto. Già si fanno alcuni nomi per sostituire Roberto mancini: Antonio Conte , ma senbra in pole position Luciano Spalletto ex tecnico del napoli e Campione d’Italia titolo conquoistato neòlla scorsa stagione

Mancini ha collezionato 61 panchine azzurre (39 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte), con la perla della vittoria di Euro 2020 e con due qualificazioni alle finali di Nations League. Il punto più basso la mancata qualificazione ai Mondiali 2022.