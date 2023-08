Coppa Italia Freccia Rossa: vittorie per il Cagliari, Verona, Cittadella e Parma

Il Cittadella beffa l’Empoli (1-29. La ‘corazzata’ Parma passa al San Nicola (3-0). Verona ;: buona la prima di Baroni sulla panchina scaligera (3-1) all’Ascoli, Cagliari , solo al 123′ batte il Palermo (2.1).

Continua la Coppa Italia Freccia Rossa. Ieri quattro match , ecco i risultati

EMPOLI- CITTADELLA 1-2

L’Empoli saluta la Coppa Italia . La squadra di Zaanetti eliminata (2.1) dal Cittadella

I veneti vincono la sfida in rimonta Vantaggio empolese all’8’ con Caputo. Il Cittadella pareggia con Amatucci al 61’.Magrassi sancisce la vittoria veneta con un colpo di testa all’80’. Il Cittadella affronterà la vincente di Cremonese-Crotone.

BARI – PARMA 0-3

Al San Nicola , Bari sconfitto dalla ‘corazzata’ Parma 3-0. Finisce 3-0 a favore dei ‘Ducali’. : sblocca l’incontro Benedyczak, raddoppia Bonny al 34’ e la chiude Man al 75’ di tacco. Gli emiliani troveranno la vincente di Lecce-Como.

VERONA- ASCOLI 3-1

Prima uffuiciale di Baroni sulla panchinina del Verona e vittoria meritata degli scaligeri (3-1). Al 2’ Mboula sblocca il punteggio: Il pareggio dei marchigiani su calcio di rigore : Montipò oin uscita travolge Mendes, lo stesso numero 11 trasforma il penalty.

.Nel recupero, Mboula calcia una punizione non irresistibile che Barosi non trattiene, favorendo il tap in di Dawidowicz. La ripresa si apre con il calcio di rigore trasformato da Djuric (fallo di mano di Simic), che porta a due le reti di vantaggio dei padroni di casa. Gli scaligeri cercano ancora la rete con Saponara, Mboula e Amione, ma il risultato non cambia. I veneti affronteranno nel prossimo turno il Bologna, vincente ieri con il Cesena.

CAGLIARI-PALERMO 2-1 dts

Non bastano 90’ al Cagliari per raggiungere l’Udinese al prossimo turno di Coppa Italia: finisce 2-1 ai tempi supplementari la sfida contro il Palermo.

Al 22’, Mateju tocca con il braccio largo un colpo di testa di Azzi in area: sul dischetto si presenta Pavoletti, Pigliacelli intuisce. Sulla ribattuta, Lucioni riesce ad anticipare Pavoletti e mette in angolo.

Nella ripresa la partita non regala particolari emozioni fino al 94’, quando Mancuso calcia fuori da ottima posizione l’ultima palla dei tempi regolamentari che avrebbe potuto qualificare il Palermo. Nove minuti dei supplementari e Di Pardo trova Viola, che calcia sul primo palo e costringe Pigliacelli a metterla in angolo. Sul corner arriva Dossena, che punisce l’estremo difensore avversario con un colpo di testa ravvicinato. Al 121′ pareggia il Palermo con una rete fotocopia di Soleri, ma al 123′ Di Pardo si fa trovare sul secondo palo sul cross dal fondo di Luvumbo e qualifica i suoi, che affronteranno nel prossimo turno l’Udinese, che ieri ha superato 4-1 il Catanzaro.