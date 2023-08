Nell’ultima amichevole prima del debutto in campionato – sabato a Marassi contro ol Geboa – , La Fiorentina pareggia 1- 1 contro l’Ofi Creta n

La Viola sblocca il match al 35′ con Kokorin su passaggio di Sottil. Poco prima Bonaventura aveva colpito un palo. Nella ripresa è entrato Nzola che ha avuto più di una chance per segnare la sua prima rete in viola, ma non è riuscito a sfruttarla. Non ha sbagliato invece Phellype che dopo aver preso un palo ha pareggiato al 90′ con un tiro ravvicinato.