SCAMPIA, 12 OTTOBRE 2023:  LAY’S® REPLAY INAUGURA UN NUOVO CAMPO DA CALCIO RESPONSABILE PER L’AMBIENTE E PER IL SOCIALE.

PRESENTI AL GRANDE EVENTO IL SINDACO DI NAPOLI GAETANO MANFREDI, CIRO FERRARA E FRANK MATANO

Napoli, 12 ottobre 2023 – Oggi, il quartiere Scampia di Napoli è stato il fulcro di un significativo evento incentrato sullo sport, l’inclusione e la sostenibilità: una celebrazione aperta a tutte le associazioni sportive e alla comunità locale. L’inaugurazione del nuovo campo da calcio responsabile per l’ambiente e per il sociale rappresenta la seconda tappa italiana del progetto Lay’s RePlay, in collaborazione con UEFA Foundation for Children e Common Goal.

“Rendere la gioia dello sport più accessibile a tutti è un obiettivo fondamentale di Lay’s RePlay – dichiara Marcello Pincelli, AD di PepsiCo Italia – Questo progetto incarna la trasformazione e la sostenibilità, passando dalla riutilizzazione dei pacchetti vuoti di patatine alla creazione di campi da calcio donati alle comunità locali. L’obiettivo è unire la passione per lo sport, l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente per favorire un impatto positivo a 360° gradi”.

Fino ad oggi Lay’s RePlay ha portato con successo alla creazione di strutture calcistiche in diverse parti del mondo, tra cui il Sudafrica, il Regno Unito, il Brasile, il Messico, l’Egitto, gli Stati Uniti e l’Italia, quest’ultima con l’inaugurazione del primo campo a Torino alla Casa del Quartiere Cecchi Point, a maggio 2022. La struttura torinese, dalla sua apertura, è stata utilizzata più di 20.000 volte fornendo 1225 ore di attività sportive e corsi di formazione per i partecipanti e 213 ore di eventi e attività speciali dedicate alla comunità.

L’evento d’inaugurazione di oggi si è svolto nel cuore del quartiere napoletano di Scampia ed è stato accolto con entusiasmo da tutti i partecipanti. Al taglio del nastro presenti il Sindaco Gaetano Manfredi insieme a Marcello Pincelli. Tra gli ospiti che hanno preso parte all’iniziativa personaggi come Ciro Ferrara, celebre ex calciatore italiano e UEFA Legend, e Frank Matano, comico molto amato e con un profondo legame con la sua terra, Napoli, che ha contribuito a coinvolgere e divertire i giovani partecipanti, diffondendo al contempo importanti messaggi legati all’iniziativa Lay’s RePlay.

“Lo sport è molto più di una competizione: è un’opportunità per crescere, imparare il rispetto per gli altri e per l’ambiente che ci circonda – dichiara Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli e della Juventus – Il nuovo campo da calcio a Scampia vuole essere un simbolo tangibile di come lo sport possa essere uno strumento straordinario per il cambiamento sociale.”