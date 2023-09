Italia – Ucraina , stasera a San Siro per il dentro o fuori

Stasera alle ore 20,45 allo stadio Meazza – San Siro l’Italia non può più sbagliare. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Macedonia del Nord il cammino nelle Qualificazioni agli Europei 2024 si è complicato. Out gli infortunati Politano e Mancini.

La classifica del Girone C delle Qualificazioni a Euro 2024 non soride agli azzurri.

La qualificazione dell’Inghilterra è scontata, 13 punti in 5 partite,La lotta è tutta per il secondo posto. L’Ucraina ha 7 punti, l’Italia 4. Gli Azzurri hanno una partita in meno. Ciò significa che per scavalcare gli ucraini gli Azzurri devono assolutamente vincere almeno una volta contro (martedì 12 o nella gara di ritorno di novembre).

Le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Raspadori, Immobile, Gnonto. All. Spalletti

Ucraina (4-2-3-1): Bushchan; Konoplia, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Yaremchuk. All. Rebrov