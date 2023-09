Qualificazioni Europei 2024. I Risultati

Vittoria importante nel gruppo B per l’Olanda che supera in trasferta l’Irlanda per 2-1 .Successi anche per Serbia, trascinata in Lituania da Mitrovic, Slovenia (4-0 a San Marino,) e Grecia (4-0 al Gibilterra). Male la Polonia ko in Albania. Pur non brillando la Danimarca batte la Finlandia nel gruppo H e risponde al Kazakistan. Bene la Moldavia contro le Far Oer e Montenegro sulla Bulgaria.

I Risultati

GRUPPO B

IRLANDA-OLANDA 1-2

4′ rig. Idah (I), 19′ rig. Gakpo (O), 56′ Weghorst (O)

GRUPPO B

GRECIA-GIBILTERRA 5-0

9′ Pelkas (Gr), 23′ e 83′ Mavropanos (Gr), 70′ e 91′ Masouras (Gr)

GRUPPO E

ALBANIA-POLONIA 2-0

37′ Asani (A), 62′ Daku (A)

GRUPPO G

LITUANIA-SERBIA 1-3

21′, 32′ e 43′ Mitrovic (S), 45′ Paulauskas (L)

GRUPPO H

SAN MARINO-SLOVENIA 0-4

4′ Vipotnkik (Sl), 16′ Mlakar (Sl), 61′ Lovric (Sl), 67′ Karnicnik (Sl)

GRUPPO H

FINLANDIA-DANIMARCA 0-1

86′ Hojbjerg (D)

GRUPPO G

MONTENEGRO-BULGARIA 2-1

45’+1′ Savic (M), 79′ Borukov (B), 96′ Jovetic (M)

GRUPPO E

FAR OER-MOLDAVIA 0-1

53′ Rata (M)

GRUPPO H

KAZAKISTAN-IRLANDA DEL NORD 1-0

27′ Samorodov (K)

CLASSIFICHE

GRUPPO A

Scozia: 15 punti (5 partite giocate, differenza reti +11) Spagna:6 punti (3 partite giocate, dr +7) Norvegia:4 punt1 (4 partite giocate, dr -2) Georgia:4 punti (4 partite giocate, dr -7) Cipro:0 punti (4 partite giocate, dr -9)

GRUPPO B

Francia:15 punti (5 partite giocate, differenza reti +11) Olanda: 9 punti (4 partite giocate, dr +3) Grecia:9 punti (5 partite giocate, dr +5) Irlanda:3 punti (5 partite giocate, dr -2) Gibilterra:0 punti (5 partite giocate, dr -17)

GRUPPO C

Inghilterra:13 punti (5 partite giocate, differenza reti +14) Ucraina: 7 punti (4 partite giocate, dr +0) ITALIA:4 punti (3 partite giocate, dr +1) Macedonia del Nord:4 punti (4 partite giocate, dr -7) Malta:0 punti (4 partite giocate, dr -8)



GRUPPO D

Turchia: 10 punti (5 partite giocate, differenza reti +2) Croazia:7 punti (3 partite giocate, dr +7) Armenia: 7 punti (4 partite giocate, dr +2) Galles:4 punti (4 partite giocate, dr -3) Lettonia:0 punti (4 partite giocate, dr -8)

GRUPPO E

Albania: 10 punti (5 partite giocate, dr +5) Repubblica Ceca:8 punti (4 partite giocate, differenza reti +5) Moldavia: 8 punti (5 partite giocate, dr 0) Polonia: 6 punti (5 partite giocate, dr -2) Isole Far Oer:1 punto (5 partite giocate, dr -8)

GRUPPO F

Belgio:10 punti (4 partite giocate, differenza reti +7) Austria:10 punti (4 partite giocate, dr +6) Svezia: 6 punti (4 partite giocate, dr +5) Azerbaigian:1 punto (3 partite giocate, dr -8) Estonia:1 punto (4 partite giocate, dr -9)

GRUPPO G

Ungheria: 10 punti (4 partite giocate, df +6) Serbia:10 punti (5 partite giocate, differenza reti +5) Montenegro:8 punti (5 partite giocate, dr 0) Bulgaria: 2 punti (5 partite giocate, df -5) Lituania:2 punti (5 partite giocate, dr -6)

GRUPPO H

Slovenia: 13 punti (6 partite giocate, dr +7) Danimarca: 13 punti (6 partite giocate, dr +7) Finlandia:12 punti (6 partite giocate, differenza reti +7) Kazakistan: 12 punti (6 partite giocate, dr +4) Slovenia: 10 punti (5 partite giocate, dr +3) Irlanda del Nord:3 punti (6 partite giocate, dr -3) San Marino:0 punti (6 partite giocate, dr -21)

GRUPPO I

Svizzera:11 punti (5 partite giocate, differenza reti +9) Romania:9 punti (5 partite giocate, dr +3) Israele: 8 punti (5 partite giocate, dr -1) Kosovo:4 punti (5 partite giocate, dr -1) Bielorussia:4 punti (5 partite giocate, dr -6) Andorra:2 punti (5 partite giocate, dr -4)

GRUPPO J