Novak Djokovic vince l’US Open 2023. Il 36enne serbo, testa di serie numero 2, batte in finale il russo Daniil Medvedev, numero 3 del tabellone del singolare maschile, per 6-3, 7-6 (7-5), 6-3 in 3h16′.

Djokovic vendica la sconfitta subita nella finale del 2021, vince l’US Open per la quarta volta in carriera e conquista il 24esimo titolo del Grande Slam, aggiornando il bottino record che spicca tra i 96 tornei vinti in carriera.