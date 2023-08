Caccia al record al Giro del Lago di Chiusi

L’appuntamento è fissato per il 17 settembre, quando il calendario proporrà la 14esima edizione del Giro del Lago di Chiusi. Una sfida in condivisione fra Toscana e Umbria, con la garanzia di un’organizzazione di prima qualità grazie al Gs Filippide, storico team che allestisce una classica come la Strasimeno. Il Giro ha ormai una risonanza nazionale ed è considerato una delle principali gare nazionali su distanza non canonica, ossia non facente parte del programma ufficiale della World Athletics.

Il tracciato di gara, che ripercorre il perimetro del Lago in senso orario, misura infatti 18 km, con lo start da Cabina Lago, vicino al ristorante “Da Gino” per affrontare un tracciato con qualche tratto su sterrato e qualche salita, anche fino a 1,5 km. I record del tracciato appartengono ad Alessandro Terranova in 1h02’14” stabilito nel 2020 e 1h09’52” dello scorso anno di Silvia Tamburi, al suo quarto successo nella gara. Insieme alla gara agonistica è prevista una passeggiata non competitiva di circa 8 km con visita all’azienda florovivaistica Margheriti.

La partenza della gara verrà data alle ore 9:30 con le premiazioni fissate per le ore 12:00. Il costo delle iscrizioni è di 14 euro fino al 15 agosto, dopo si passa a 19 euro. Chi volesse, può però versare 17 euro con la quota restante che andrà in beneficenza all’Associazione Sport Senza Frontiere. Premiazioni per i primi 5 assoluti (con prodotti tecnici Asics e Born-Italia) e di categoria.

Nel pomeriggio del sabato di vigilia è prevista una sorta di prologo con partenza dal centro storico di Chiusi con ritiro pettorali e una camminata organizzata dal Comune con visita guidata dei punti più caratteristici del borgo. Anche questa un’occasione da non perdere, per vivere un grande evento podistico in un territorio dove la natura è di casa.