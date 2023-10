La Salernitana ha esonerato Paulo Sousa al suo posto ci sarà Filippo Inzaghi.

Come riporta Tuttomercatoweb il presidente Iervolino ha sciolto ogni riserva e ha già comunicato la decisione al tecnico portoghese. Per l’ex bomber del Milan pronto invece un contratto fino a fine stagione con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Inzaghi tornerà dunque ad allenare in Serie A a due anni dalla fine dell’esperienza col Benevento, chiusasi con la retrocessione nel 2021.

Paulo Sosa