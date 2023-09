“Abbiamo sofferto sul gioco sporco, dove non siamo stati pronti a creare un blocco squadra.

C’era lo spazio e la tranquillità per poter fare male”. Così Luciano Spalletti dopo l’1-1 dell’Italia contro la Macedonia del Nord nelle qualificazioni a Euro 2024. “Dobbiamo lavorare su questi aspetti per cercare di migliorare. Un po’ di emozione c’era per l’esordio, per l’Italia si gioca davanti a tutto il mondo”, ha aggiunto a RaiSport.