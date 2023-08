Dopo la vittoria del primo trofeo Silvio Berlusconi, il Milan cade in amichevole contro il Trento.

Dopo la sfida contro il Monza, la squadra di Pioli (che schiera i giocatori non utilizzati contro i brianzoli) perde 1-0. A decidere l’incontro la rete di Sipos al 69’. In campo per i rossoneri anche i due nuovi acquisti Chukwueze (soprattutto nel primo tempo) e Musah, oltre al giovane talentuoso o Camarda (classe 2008).