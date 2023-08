Bilancio in chiaro scuro per HP Sporting occasione del Rally Città di Scorzè

Il classico appuntamento estivo in terra veneta si è rivelato anche quest’anno ricco di insidie. Il rally di Scorzè gara valida per la Coppa Rally di Zona 4 – ancora una volta è stato selettivo anche per un meteo bizzarro che ha causato non pochi problemi nella scelta dei penumatici da parte degli equipaggi.

Al via della gara veneta HP Sport con quattro equipaggi gommati Pirelli, due di loro: Zavagno-Gioelli (DS 3/N5-Autosport 23) e Baldin-Carraro (Clio Will. A7), rispettivamente primo e quarti di Classe, con Zavagno che chiudeva a ridosso della top ten finale, grazia ad una condotta di gara sempre da protagonista. Mentre, Stevanato-De Lazzari (Peugeot 208 Rally4) e Crosara-Silotto (Peugeot 106/A6) lasciavano la compagnia nel finale di gara (nelle Photo GP). La competizione dopo uno shakedown asciutto vedeva la pioggia diventare assoluta protagonista della due giorni di gare, con tutta una serie di insidie, su tutte quelle sul bagnato e viscido e sulle stradine dell’ex base militare, dove era molto facile incappare in qualche ‘fuori programma’.

Il bilancio complessivo di squadra è sicuramente positivo – le parole del management di HP Sport – Un successo e un piazzamento di classe viste le condizioni meteo ci rende soddisfatti, mentre, resta l’amaro in bocca per il ritiro degli altri nostri due equipaggi ad un passo dal termine delle gare, quando c’erano tutte le condizioni per fare bene, siamo certi che potranno rifarsi molto presto.”