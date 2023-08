Atalanta: Scamacca subito in evidenza nell’amichevole contro la Pergolettese (3-0)

iGanluca Scamacca subito in evidenza con la nuova maglia dell’Atalanta . Al debutto l’attaccante si è messo subito in evidenza nell’amichevole contro la Pergolettese, formazione che milita in Serie C. Nella foto GdS . il tecnico atalantino Giampiero Gasperini.

La squadra di Gasperini si è imposta 3-0 match disputato disputata al Centro Bortolotti di Zingonia. L’ex West Ham è sceso in campo nella ripresa. Zapata sblocca la partita a fine primo tempo, poi nel secondo tempo Scamacca scende in campo e dopo 9′ firma il raddoppio di potenza. Il neo atalantino colpisce anche la traversa su colpo di testa. A 2′ dalla fine arriva il tris di Muriel.