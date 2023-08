l’Inter batte in amichevole il Salisburgo 4-3.

I nerazzurri vincono al 90’ grazie alla rete di Stefano Sensi. Per Inzaghi a segno anche de Vrij e Correa, oltre all’autogol di Pavlovic. Per gli austriaci doppietta di Konaté e gol di Baidoo. Esordio non facile per il nuovo portiere Sommer, autore di un fallo da rigore e di un’uscita errata sull’1-0 avversario. La formazione di Struber paga due penalty sbagliati. Non impoegato Lautaro , l’argento tenito a rtposo per affaticamento muscolare-.