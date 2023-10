Roma , Mourinho:”mi fido sempre dei miei giocatori”

José Mourinho è soddisfatto per la vittoria di Cagliari e scaccia le voci su un suo eventuale esonero.

Mi disiace per l’infortunio di Dybala -. Bisogna aspettare domani o dopodomani per gli esami, ma se Paulo non è ottimista non lo sono nemmeno io”. Sulle voci di un suo possibile esonero: “Non so di cosa parli. Io ho un contratto fino al 30 giugno e so perfettamente quello che voglio, ovvero dare tutto quello che posso dare alla Roma. La società non ha nessun problema con me. Son qui per aiutare i ragazzi e la società a prendere i risultati che vogliono, perché questa è la nostra vita.”