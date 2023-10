Lecco , esonerato il tecnico Foschi

Dopo la sconfitta contro il Cosenza , e un solo punto in classifica , dopo la storica promozione in Serie B Lucaino Foschi è stato esonerato dall’incarico di allenatore.

Il comunicato stampa

“Calcio Lecco 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Mister Luciano Foschi. Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro e per essere stato l’allenatore del raggiungimento della promozione in B, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.