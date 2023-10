La Roma (4-1) cala un poker a Cagliari

Nell’ottava giorata Serie A , la Roma all’Unipol Arena batte 4-1 il Cagliari.

Grande protagonista Lukaku, autore di una doppietta, ma ad aprire il match è Aouar al 19′. Un minuto dopo il raddoppio del belga con un colpo di petto. A inizio ripresa cala il sipario sul match: Belotti, entrato per Dybala, cala il tris al 51′, poi Lukaku fa poker al 59′. Di Nandez su rigore all’87’ il gol della bandiera. Unica nota stonata l’ingortunio alla caviglia di Dybala. Ranieri in crisi nera: il suo Cagliari, ancora senza vittorie, rimane ultimo in classifica.

IL TABELLINO

CAGLIARI-ROMA 1-4

Cagliari (3-5-2): Scuffet ; Wieteska , Hatzidiakos (1′ st Zappa ), Obert (23′ st Dossena ); Nandez , Sulemana (39′ Luvumbo ), Prati , Makoumbou , Azzi ; Oristanio (29′ st Shomurodov ), Petagna (23′ st Pavoletti 5,5). A disp.: Aresti, Radonovic, Di Pardo, Goldaniga, Augello, Desogus, Deiola, Jankto, Sulemana, Viola, Pereiro. All.: Ranieri

Roma (3-5-2): Rui Patricio ; Mancini , Cristante , Ndicka ; Karsdorp (24′ st Kristensen ), Bove , Paredes , Aouar (24′ st Pagano ), Spinazzola ; Dybala (40′ Belotti ), Lukaku . A disp.: Svilar, Boer, Zalewski, Celik, Azmoun, El Shaarawy, Joao Costa, Pisilli. All.: Mourinho

Arbitro: Sozza

Marcatori: 19′ Aouar (R), 20′ e 14′ st Lukaku (R), 6′ st Belotti (R), 42′ st rig. Nandez (C)

Ammoniti: Paredes (R), Sulemana (C), Aouar (R), Bove (R), Obert (C)