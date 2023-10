Garcia , Napoli: ” siamo stati poco aggressivi sulla fase difensiva. La colpa della sconfitta è mia”

Un brutto stop casalongo del napoli , al ‘Maradona’ , dopo la lazio passa anche la Fiotentina.Al termine del match , il tecnico dei partenopei Rudi Garcia analizza così il match:

“C’è amarezza e frustrazione. E’ un brutto risultato, abbiamo fatto errori difensivi e anche in attacco. La cosa che non va bene è essere così poco aggressivi sulla fase difensiva. Quando perdi in casa così e fai 4 falli in tutta la partita c’è qualcosa di non normale”.

“La responsabilità di questa sconfitta è mia, non me la aspettavo – prosegue -. Adesso dobbiamo guardare avanti, abbiamo perso una grande occasione per rimanere al terzo posto e stare nei quattro davanti. L’obiettivo sarà quello di tornare a vincere, già da Verona. Finché non saremo in grado di fare tre vittorie di fila resteremo cosi’, una volta fuori tra le prime quattro e una volta dentro, e questo per il Napoli non può bastare”.