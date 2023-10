Di Francesco , Frosinone:”Questo è il percorso di crescita che dobbiamo fare”

“Oggi siamo felici! Lo ha detto Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ao microfoni Dazn dopo vittoria contro il Verona in campionato.

“Sono contento, Reinier si e’ messo subito a disposizione e ha lavorato duramente. Poi l’opportunita’ capita a tutti, oggi ha fatto anche gol e siamo felici. Anche Soule’ ha segnato, ma oggi le partite durano 100 minuti e prendendo gol nel finale abbiamo rischiato di compromettere una ottima partita. “Dobbiamo avere carattere e personalita’ per salvarci in Serie A, una cosa che ho visto dall’inizio anche se non e’ mai facile”, spiega ancora il tecnico del Frosinone”.