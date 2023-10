Lorenzo ha commentato così la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina:

“L’obiettivo del Napoli è di stare là davanti con le altre e lottare per il titolo. Stasera brutta sconfitta, la Fiorentina ha giocato meglio. Non possiamo fare queste partite qui in casa. Dobbiamo fare di più. Non mi piace sentir dire che ci manca fame, non è così”