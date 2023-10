Bari, esonerato Mignani

Il Bari ha esonerato Michele Mignani. Al tecnico ligure è stato fatale l’avvio complicato in campionato con i pugliesi, con i biancorossi che occupano il 12° posto in classifica a 4 punti dalla zona playout.

Il comunicato stampa

“SSC Bari comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra il Sig. Michele Mignani. Al tecnico di Genova va un sentito ringraziamento per la professionalità e la dedizione dimostrata ogni singolo giorno alla guida dei biancorossi condotti trionfalmente alla conquista di una promozione in Serie B, fino ad arrivare ad un passo dal centrare un’impresa memorabile nella scorsa stagione. Con grande stima e riconoscenza per il tecnico e per l’uomo Mignani, capace di dimostrarsi persona di valore dentro e fuori dal campo, la Società ringrazia per l’impegno profuso augurando nel contempo un futuro denso di soddisfazioni umane e professionali”.