Al Maradona il Napoli affonda con la Fiorentina.

Nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A il Napoli sconfitto della Fiorentina (3-1) Seconda sconfitta casalinga dei Campioni d’Italia , dopo quella contro la lazio e mugugni dagli spalto del Maradona indirizzati agli azzurri.

Una fantastica Fioentina sbanca al Maradona e incassa l’intera posta contro il Napoli. Una vittoria meritata della Viola che impone il suo gioco fatto da pressing alto e ripartenze veloci. La Fiorentina passa in vantaggio al (7′) con Brekalo , lesto a calciare sotto le gambe di Meret , dopo il palo centrato da Martinez- Quarta . Al (33′) il Napoli perde Anguissa per guai muscolari .Prima del riposo e in pieno recupero il Napoli pareggia su calcio di rigore trasformato da Osimhen; errore di Parisi , ol giovane difensore appoggia corto per Terracciano , il portere in uscita atterra l’attaccante nigeriano.

Nella ripresa , grossa occasione per Osimhen , su un fallo laterale corto di Kayode il nigeriano si lancia sul pallone supera Milenkovic in totale soitudine calcia , Terracciano compie il miracolo e respinge. I viola con Arthur in regia e Bonaventura in ottime condizioni dettanoi tempo del match e raddoppiano con lo stesso centrocampista , fresco di convocazione in Nazionale , dopo un rimpallo favorevole in areabatte Meret.

Nel finale con Nico Gonzalez., arriva il tris : cross di Paris rasoterra , la’rgentino di proma intenzione deposuita la palla in rete. Cala il sipario al maradona , fischi dagli spalti .Con questo successo la Fiorentina supera il Napoli e raggiunge laJuve al terzo posto a 17 punti, 3 in più dei partenopei.





IL TABELLINO

NAPOLI-FIORENTINA 1-3

Napoli (4-3-3): Meret 5; Di Lorenzo 6, Natan 6, Ostigard 5, Olivera 5; Anguissa 5,5 (32′ Raspadori sv), Lobotka 5,5 (31′ st’ Gaetano sv), Zielinski 5 (31′ st’ Lindstrom sv); Politano 5,5 (12′ st’ Cajuste 5), Osimhen 6,5 (31′ st’ Simeone sv), Kvaratskhelia 5,5. A disp.: Contini, Idasiak, Demme, Mario Rui, Elmas, Zerbin, D’Avino, Zanoli. All: Garcia 5.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6,5; Kayode 6,5 (38′ st’ Ranieri sv), Milenkovic 6, Martinez Quarta 6, Parisi 5,5; Arthur 6,5 (38′ st’ Infantino sv), Duncan 6,5 (38′ st’ Mandragora sv); Ikoné 6,5 (44′ st’ Comuzzo sv), Bonaventura 7, Brekalo 7 (28′ st’ Nico Gonzalez 6,5); Nzola 6. A disp.: Martinelli, Vannucchi, Biraghi, Sottil, Maxime Lopez, Beltran, Barak, Amatucci, Kouame. All: Italiano 7.

Arbitro: La Penna

Marcatori: 7′ Brekalo (F), 50′ rig. Osimhen (N), 18′ st’ Bonaventura (F), 48′ st’ Nico Gonzalez (F)

Ammoniti: Terracciano (F), Martinez Quarta (F), Bonaventura (F), Ranieri (F), Cajuste (N), Simeone (N)

Espulsi: –