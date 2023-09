Nulla da fare per Ben Shelton, la sorpresa non c’è’ stata , in finale Us Open ci va Novak Djokovic .

Finisce il sogno di Ben Shelton ene eliminato da Novak Djokovic (2) in 2h39′.Il match si chiude col punteggio di 6-3, 6-2, 7-6 per Nole, che esulta al tiebreak e aspetta uno tra Alcaraz e Medvedev .